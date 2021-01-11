«Можно было подготовиться»: Степанов интересно высказался о носках для украинцев при локдауне

Министр здравоохранения Максим Степанов ответил критикам карантина в Украине. Глава Минздрава считает напрасными возмущения по поводу запрета на продажу носков и других бытовых товаров. «Надо было подготовиться», — заявил на брифинге Степанов.

Руководитель Минздрава напомнил, что о готовящемся «карантине зимних каникул» было объявлено заблаговременно — за месяц до начала.

«Мы за месяц рассказали, какие товары будут в свободной продаже, а какие магазины будут закрыты… К этим 16 дням карантина можно было подготовиться. Точно можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на этот период. Если даже не успели купить новые носки или футболки, всегда это можно сделать в интернет-магазине. Адресную доставку и интернет-торговлю никто не отменял», — заявил Степанов.

Напомним, «карантин зимних каникул» начался с 8 января и продлится до 24 января. В первый день локдауна звучало немало критики по поводу воплощения в жизнь карантинных правил. Некоторые торговые точки перестраховались и на всякий случай запретили продажу всех непродовольственных товаров. Другие торговые заведения заклеили скотчем часть полок с продукцией, а фото с запрещенными к продаже носками стали предметом насмешек в соцсетях.

Фото pixabay.com

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