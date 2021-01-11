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Украина

В Крыму досохло главное для Симферополя водохранилище

10:29 11 января 2021
Аянское водохранилище

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной Штирлиц) выложил в социальные сети видео пересохшего Аянского водохранилища в Крыму.

«Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, снабжающее водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая…» — пишет в социальных сетях в комментариях к видеоролику Анатолий Шрефан.

Аянское водохранилище — водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян. Ранее объем воды в нем достигал 3,9 млн кубометров воды, площадь зеркала составляла 0,4 «квадратов», а максимальная глубина — 24,5 метра.

Месяцем ранее Аянское водохранилище сравнивали с «лужей» — туда ежедневно поступало всего 2000 куб.м. воды, а расходовалось — 22000 «кубов».

Фото — скриншот.

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