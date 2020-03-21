Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.
По данным на 09:00 13 января, в Украине подтверждены 1 130 839 случаев заболевания COVID-19, из них 20214 летальных, 826 871 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 6409 новых случаев заражения.
Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 13 января, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.
|Область
|Заболевших
|Умерших
|Выздоровевших
|Винницкая область
|24071
|433
|18125
|Волынская область
|34535
|542
|31277
|Днепропетровская область
|62592
|1581
|48357
|Донецкая область
|39921
|740
|32501
|Житомирская область
|41667
|695
|35055
|Закарпатская область
|29265
|667
|25767
|Запорожская область
|59566
|683
|32493
|Ивано-Франковская область
|44615
|841
|38050
|Киевская область
|64264
|1035
|43573
|Кировоградская область
|9083
|286
|5170
|Луганская область
|12390
|342
|9005
|Львовская область
|65566
|1914
|52299
|Николаевская область
|34769
|564
|15924
|Одесская область
|76803
|1171
|58123
|Полтавская область
|39816
|819
|31996
|Ровенская область
|43178
|540
|39795
|Сумская область
|43230
|564
|38053
|Тернопольская область
|35452
|487
|32129
|Харьковская область
|73462
|1206
|61373
|Херсонская область
|19332
|495
|12822
|Хмельницкая область
|41641
|715
|36732
|Черкасская область
|42584
|450
|31027
|Черниговская область
|31629
|493
|19995
|Черновицкая область
|42016
|823
|32402
|г. Киев
|119 392
|2128
|44828
|ВСЕГО
|1 130 839
|20214
|826 871
|АР Крым
|20937
|446
|16538
*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).
Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь. Инфекционист Виталий Янченко рассказал «ФАКТАМ», что коронавирус оставляет на легочной ткани рубцы, и у человека может появиться одышка.
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