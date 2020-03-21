Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

По данным на , в Украине подтверждены 1 130 839 случаев заболевания COVID-19, из них 20214 летальных, 826 871 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 6409 новых случаев заражения.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на , поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

Область Заболевших Умерших Выздоровевших Винницкая область 24071 433 18125 Волынская область 34535 542 31277 Днепропетровская область 62592 1581 48357 Донецкая область 39921 740 32501 Житомирская область 41667 695 35055 Закарпатская область 29265 667 25767 Запорожская область 59566 683 32493 Ивано-Франковская область 44615 841 38050 Киевская область 64264 1035 43573 Кировоградская область 9083 286 5170 Луганская область 12390 342 9005 Львовская область 65566 1914 52299 Николаевская область 34769 564 15924 Одесская область 76803 1171 58123 Полтавская область 39816 819 31996 Ровенская область 43178 540 39795 Сумская область 43230 564 38053 Тернопольская область 35452 487 32129 Харьковская область 73462 1206 61373 Херсонская область 19332 495 12822 Хмельницкая область 41641 715 36732 Черкасская область 42584 450 31027 Черниговская область 31629 493 19995 Черновицкая область 42016 823 32402 г. Киев 119 392 2128 44828 ВСЕГО 1 130 839 20214 826 871 АР Крым 20937 446 16538

*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь. Инфекционист Виталий Янченко рассказал «ФАКТАМ», что коронавирус оставляет на легочной ткани рубцы, и у человека может появиться одышка.

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