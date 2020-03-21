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Украина

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

9:00 13 января 2021
Коронавирус в Украине
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Смертельный вирус COVID-19 унес жизни тысяч людей во всем мире. Ситуация в Украине остается сложной. «ФАКТЫ» в режиме онлайн продолжают следить за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших.

По данным на 09:00 13 января, в Украине подтверждены 1 130 839 случаев заболевания COVID-19, из них 20214 летальных, 826 871 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 6409 новых случаев заражения.

Для удобства мы предлагаем статистику по областям в виде таблицы. Обращаем внимание, что данные указаны по состоянию на 09:00 13 января, поскольку сведения по регионам обновляются один раз в сутки. Сведения об умерших попадают в таблицу после официального подтверждения властями, итоговые данные умерших и выздоровевших в таблице могут отличаться от суммарных по Украине.

ОбластьЗаболевшихУмершихВыздоровевших
Винницкая область2407143318125
Волынская область3453554231277
Днепропетровская область62592158148357
Донецкая область3992174032501
Житомирская область4166769535055
Закарпатская область2926566725767
Запорожская область5956668332493
Ивано-Франковская область4461584138050
Киевская область64264103543573
Кировоградская область90832865170
Луганская область123903429005
Львовская область65566191452299
Николаевская область3476956415924
Одесская область76803117158123
Полтавская область3981681931996
Ровенская область4317854039795
Сумская область4323056438053
Тернопольская область3545248732129
Харьковская область73462120661373
Херсонская область1933249512822
Хмельницкая область4164171536732
Черкасская область4258445031027
Черниговская область3162949319995
Черновицкая область4201682332402
г. Киев119 392212844828
ВСЕГО1 130 83920214826 871
АР Крым 20937 446 16538

*Сведения из АР Крым (включая данные по Севастополю) будут публиковаться отдельной графой, поскольку они поступают от оккупационных властей полуострова и могут быть сознательно занижены властями страны-агрессора. Данные по Донецкой и Луганской областях приведены на основании статистики на подконтрольных Киеву территориях (без учета ОРДЛО).

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным путем. Если верить статистике, то у 80% зараженных болезнь пройдет в легкой форме. Как отличить коронавирус от обычного гриппа, читайте здесь. Инфекционист Виталий Янченко рассказал «ФАКТАМ», что коронавирус оставляет на легочной ткани рубцы, и у человека может появиться одышка.

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